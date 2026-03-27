Евродипломаты рассказали о надежде ЕС на проигрыш Орбана на выборах

Reuters: в ЕС надеются на поражение Орбана на выборах и смену власти в Венгрии
Алексей Витвицкий/РИА Новости

ЕС надеется, что партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проиграет парламентские выборы 12 апреля, и это положит конец многолетней практике Будапешта — блокировать ключевые решения блока, включая связанные с помощью Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов из нескольких стран ЕС.

По их словам, большинство опросов показывают, что правящая с 2010 года националистическая партия «Фидес» может уступить центристской партии «Тиса» Петера Мадьяра, и это вызывает «растущие ожидания перемен» в Брюсселе.

Один из собеседников Reuters заявил, что вето, которое Орбан наложил на выделение Украине кредита в размере €90 млрд, стало «последней каплей», заставившей ЕС «потерять надежду вразумить» венгерского премьера.

«Ситуация, когда все остается по-старому, больше не является приемлемой для большинства стран ЕС», — подтвердил это мнение бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, который много лет участвовал в евросаммитах вместе с Орбаном.

Опрошенные Reuters еврочиновники говорят, что Брюссель рассчитывает на улучшение отношений с венгерским руководством, если оно сменится по итогам выборов, но не надеется на «полный разворот политики» Будапешта: Мадьяр известен как жесткий переговорщик и точно будет занимать скептическую позицию по вопросам миграции и расширения ЕС на восток.

«У меня мало иллюзий относительно мировоззрения Мадьяра. Мы должны быть осторожны и не ждать слишком многого. Разница будет скорее в тоне, чем в содержании», — отметил третий собеседник агентства.

Венгерская оппозиция перед выборами заявляет о намерении вернуть стране доверие союзников, разморозить замороженные Брюсселем около 17 млрд и укрепить отношения с НАТО.

Ранее Орбан объяснил, почему блокировка кредита Украине является законной.

 
