Политолог объяснил, зачем Трамп заявляет об успехах на переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп, несмотря на опровержения со стороны Тегерана, заявляет об успехах на переговорах с Ираном, чтобы «успокоить» рост цен на бензин у себя в стране. Такое мнение в интервью kp.ru высказал старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

«Сейчас ситуация довольно болезненная: в марте цены скакнули на 30% и колеблются в районе 5-6 долларов за галлон, а в ряде штатов, особенно на западном побережье, уже превысили эту отметку. Для американцев это чувствительный показатель, который мгновенно отражается на рейтинге власти», — объяснил эксперт.

Даже достигнув частичного соглашения с Ираном, Трамп может подать это как свою дипломатическую победу, добавил он.

30 марта Трамп заявил, что США ведут серьезные обсуждения с новым правительством Ирана по вопросу завершения военной операции в регионе. По его словам, две страны смогли достичь очень большого прогресса в переговорах.

До этого официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран не принимал участия во встрече в Пакистане по прекращению конфликта между Исламской Республикой и США.

Ранее Трамп пригрозил Ирану уничтожением всех электростанций и нефтяных скважин.