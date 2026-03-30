В Иране заявили, что не участвовали в переговорах по урегулированию конфликта с США

Багаи: Иран не участвовал во встрече в Пакистане по прекращению конфликта с США

Иран не принимал участия во встрече в Пакистане по прекращению конфликта между Исламской Республикой и США. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на главу пакистанского МИД Исхака Дара сообщило, что Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет обсудили в Исламабаде возможные пути завершения американо-иранского конфликта. После встречи дипломат заявил, что Исламабад готов принять представителей Соединенных Штатов и Исламской Республики для проведения переговоров по завершению войны в ближайшие дни.

«Мы не принимали в ней участие. Прямых переговоров с США с предыдущего раунда к настоящему моменту не было», — сказал Багаи.

По словам дипломата, то, о чем сообщило американское агентство, — это послания, которые Тегеран получил от ряда посредников, в том числе Исламабада, с желанием и запросом Вашингтона провести переговоры.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в США предрекли смену режима в стране из-за участия в конфликте против Ирана.