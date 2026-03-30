Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Иране заявили, что не участвовали в переговорах по урегулированию конфликта с США

mfa.gov.ir

Иран не принимал участия во встрече в Пакистане по прекращению конфликта между Исламской Республикой и США. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на главу пакистанского МИД Исхака Дара сообщило, что Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет обсудили в Исламабаде возможные пути завершения американо-иранского конфликта. После встречи дипломат заявил, что Исламабад готов принять представителей Соединенных Штатов и Исламской Республики для проведения переговоров по завершению войны в ближайшие дни.

«Мы не принимали в ней участие. Прямых переговоров с США с предыдущего раунда к настоящему моменту не было», — сказал Багаи.

По словам дипломата, то, о чем сообщило американское агентство, — это послания, которые Тегеран получил от ряда посредников, в том числе Исламабада, с желанием и запросом Вашингтона провести переговоры.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в США предрекли смену режима в стране из-за участия в конфликте против Ирана.

 
Теперь вы знаете
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!