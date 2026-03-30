Путин объявил благодарность водителям скорой помощи из Курской области

Президент России Владимир Путин объявил благодарность четырем водителям скорой помощи из Курской области Олегу Агапову, Сергею Новосельцеву, Евгению Нургалееву и Сергею Караеву. Распоряжение опубликовано на сайте правовых актов.

«За смелые и решительные действия, проявленные при исполнении профессионального долга, объявить благодарность президента РФ: Агапову Олегу Викторовичу, Караеву Сергею Сарифовичу, Новосельцеву Сергею Сергеевичу, Нургалееву Евгению Раифовичу», — указано в документе.

В распоряжении говорится, что все четверо награжденных являются водителями Курской областной станции скорой медицинской помощи.

До этого Путин объявил благодарность за заслуги в области физической культуры и спорта старшему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, заместителю председателя правительства Чечни — министру региона по физической культуре и спорту Ахмату Кадырову.

Ранее Путин посмертно присвоил звание Героя России ветерану Великой Отечественной войны.