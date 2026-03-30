Путин объявил благодарность водителям скорой помощи из Курской области

Путин объявил благодарность четверым водителям скорой помощи из Курска
Президент России Владимир Путин объявил благодарность четырем водителям скорой помощи из Курской области Олегу Агапову, Сергею Новосельцеву, Евгению Нургалееву и Сергею Караеву. Распоряжение опубликовано на сайте правовых актов.

«За смелые и решительные действия, проявленные при исполнении профессионального долга, объявить благодарность президента РФ: Агапову Олегу Викторовичу, Караеву Сергею Сарифовичу, Новосельцеву Сергею Сергеевичу, Нургалееву Евгению Раифовичу», — указано в документе.

В распоряжении говорится, что все четверо награжденных являются водителями Курской областной станции скорой медицинской помощи.

До этого Путин объявил благодарность за заслуги в области физической культуры и спорта старшему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, заместителю председателя правительства Чечни — министру региона по физической культуре и спорту Ахмату Кадырову.

Ранее Путин посмертно присвоил звание Героя России ветерану Великой Отечественной войны.

 
