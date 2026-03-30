Путин объявил благодарность сыну Кадырова Ахмату за заслуги в области спорта

Президент России Владимир Путин объявил благодарность за заслуги в области физической культуры и спорта старшему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, заместителю председателя правительства Чечни — министру региона по физической культуре и спорту Ахмату Кадырову. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации… Кадырову Ахмату Рамзановичу...» — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что 20-летний Ахмат Кадыров стал куратором в сфере образования. Молодой чиновник отметил, что сфера образования всегда была и остается одним из краеугольных камней развития российского общества и государства.

Старший сын главы Чечни также является заместителем председателя правительства Чеченской Республики и министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

Ранее сын Кадырова запустил флешмоб.