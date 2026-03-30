Путин посмертно присвоил звание Героя России ветерану Великой Отечественной войны

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Путин посмертно присвоил звание Героя России летчику времен ВОВ Терехину
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ посмертно советскому летчику-истребителю, участнику Великой Отечественной войны майору Николаю Терехину. Это говорится в указе главы российского государства.

«За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Терехину Николаю Васильевичу (посмертно)», — указано в документе.

За время службы Николай Терехин совершил около 250 боевых вылетов. В воздушных боях летчик сбил более десяти самолетов противника. Терехин представлялся к званию Героя СССР, однако не получил его. 1 июля 1941 года в районе города Могилев, израсходовав в бою все боеприпасы, летчик тараном сбил бомбардировщик Хе-111 и своим поврежденным истребителем вторым тараном сбил еще один Хе-111. Терехин погиб 30 декабря 1942 г. во время боя в воздухе в Новгородской области. Его похоронили сначала в деревне Добывалово (Валдайский район Новгородской области), в 1955 году прах перезахоронили в городе Валдае.

Ранее Путин присвоил звание Героя России бойцу, удерживавшему позиции в ДНР 68 дней.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!