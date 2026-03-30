Путин посмертно присвоил звание Героя России ветерану Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ посмертно советскому летчику-истребителю, участнику Великой Отечественной войны майору Николаю Терехину. Это говорится в указе главы российского государства.

«За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Терехину Николаю Васильевичу (посмертно)», — указано в документе.

За время службы Николай Терехин совершил около 250 боевых вылетов. В воздушных боях летчик сбил более десяти самолетов противника. Терехин представлялся к званию Героя СССР, однако не получил его. 1 июля 1941 года в районе города Могилев, израсходовав в бою все боеприпасы, летчик тараном сбил бомбардировщик Хе-111 и своим поврежденным истребителем вторым тараном сбил еще один Хе-111. Терехин погиб 30 декабря 1942 г. во время боя в воздухе в Новгородской области. Его похоронили сначала в деревне Добывалово (Валдайский район Новгородской области), в 1955 году прах перезахоронили в городе Валдае.

