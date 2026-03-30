Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, лишившись более чем половины своего населения. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.

«Что бы Зеленский ни думал и что бы он ни говорил, Россия будет решать задачи специальной военной операции. <...> обезоруживание Украины приняло катастрофические формы. Они больше половины населения уже потеряли. И это уже говорит о проигрыше режима», — сказал политик.

По мнению собеседника издания, очевидны и другие свидетельства поражения Украины. Так, в настоящее время Киев разрушает остатки своего населения и экономики ради иллюзий своих нынешних лидеров и под влиянием рекомендаций из стран НАТО и Евросоюза.

До этого Зеленский заявлял, что готов к пасхальному перемирию. При этом он отказался считать Украину проигравшей стороной, призывая при этом организовать трехстороннюю встречу, чтобы продолжать движение по дипломатическому треку.

Ранее на Украине заявили о риске потери Зеленским контроля над системой власти.