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В США заявили, что Россия и Китай «следят» за телефонами членов команды Трампа

Сенатор Бэкон заявил, что Россия и Китай следят за телефонами Уолтца и Хегсета
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Pool/AP

Член палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бэкон считает, что Россия и Китай следили за мобильными телефонами официальных лиц США, которые обсуждали удар по хуситам в чате приложения Signal. Его слова приводит The Hill.

В материале отмечается, что речь идет о телефонах помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца и шефа Пентагона Пита Хегсета.

«Я гарантирую вам с уверенностью в 99,99 %, что Россия и Китай следят за этими двумя телефонами. Поэтому я просто думаю, что это нарушение правил безопасности, и нет никаких сомнений в том, что Россия и Китай увидели это в течение нескольких часов после фактических нападений на Йемен или хуситов», — сказал Бэкон.

Он назвал действия команды Трампа «грубой ошибкой». По его словам, они «намеренно» обсуждали секретную информацию на незащищенных устройствах. Политик заметил, что и за меньший проступок лишился бы допуска к ВВС США.

Накануне редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что высокопоставленные представители администрации США ошибочно добавили его в секретный правительственный чат, где шло обсуждение ударов по позициям хуситов в Йемене.

Ранее Трамп выразил доверие своему помощнику после попадания журналиста в закрытый чат.

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