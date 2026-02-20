Сын Кадырова запустил флешмоб

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат объявил в Telegram-канале о запуске флешмоба. Его суть заключается в чтении Корана.

«Сделаем этот Рамадан во время духовного роста и единства! Присоединяйтесь! Прочтите священный Коран вместе от начала до конца!», — написал Ахмат Кадыров.

18 февраля с заходом солнца начался священный для исповедующих месяц Рамадан (Рамазан), который является временем поста и молитвы.

Мусульмане считают, что именно в этот девятый месяц по исламскому лунному календарю пророку Мухаммеду был ниспослан Коран.

Соблюдение поста (саума, ураза) в Рамадан наряду с декларацией веры (шахада), молитвой (намаз), налогом в пользу нуждающихся (закят) и паломничеством в Мекку (хадж) составляет пять столпов ислама. В течение ближайших 30 дней мусульмане с начала рассвета и до окончания заката должны отказываться от еды, питья, курения и интимной близости.

В этом году Рамадан завершится 19 марта праздником разговения (Ид аль-Фитр, Ураза-байрам).

Ранее в Татарстане утвердили даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама