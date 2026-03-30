В Госдуме объяснили, зачем Стубб говорит о мобилизации в России

Президент Финляндии Александр Стубб разгоняет фейки о якобы мобилизации в России в рамках информационной войны Запада против РФ. Сейчас нет никакой необходимости в мобилизации. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«В рамках информационной войны он такое говорит. Давайте расставим все точки над «и». Мобилизации сейчас не будет, она в принципе не нужна, те задачи, которые ставит главное организационно-мобилизационное управление перед субъектами Российской Федерации, они в принципе выполняются, выполняются успешно», — подчеркнул он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не обсуждают объявление новой волны мобилизации. Так он отреагировал на слова президента Финляндии Александра Стубба, который рассказал о якобы высоких потерях ВС РФ на фронте и предположил, что в связи с этим в России могут объявить «всеобщий призыв». Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что необходимости в новой волне мобилизации нет. Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что российской армии хватает и личного, и руководящего состава.

Ранее Песков раскрыл число россиян, которые ежедневно подписывают контракты с Минобороны РФ.