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Песков заявил, что сотни россиян ежедневно подписывают контракты с Минобороны

Песков: сотни россиян каждый день подписывают контракты с министерством обороны

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Павел Лисицын/РИА Новости

Сотни россиян каждый день подписывают контракты с министерством обороны РФ, проходят курсы, после чего отправляются в зону спецоперации. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши граждане очень активно подписывают контракты с министерством обороны, идут служить на контрактной основе», — сказал он.

По его словам, сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию. Песков добавил, что речи о проведении в России мобилизации не ведется.

В июле в Минобороны заявляли, что среднестатистический темп набора на военную службу по контракту составляет около 1 тыс. человек в сутки.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране. Возглавлявший на тот момент министерство обороны Сергей Шойгу пояснил, что призваны будут 300 тыс. резервистов. 28 октября того же года министр обороны доложил главе государства о завершении мобилизации.

Ранее в Госдуме решили освободить от призыва добровольцев на СВО.

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