На часах Путина разглядели интересную деталь

На часах президента России Владимира Путина разглядели необычную деталь — надпись «Сделано в России». Кадры, где виден аксессуар главы государства, опубликовал в своем Telegram-канале автор информационной службы «Вести» Павел Зарубин.

На кадрах видно, что на циферблате часов главы государства надпись — Made in Russia («Сделано в России»). Бренд изделия не уточняется.

В прошлом году Путин рассказал документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» о том, что не ест в позднее время. Политик признался, кто кефир может выпить на ночь, и отметил, что кисломолочные продукты в его холодильнике произведены в России. Во время съемок президент РФ угостил журналистов кефиром.

После показа фильма россияне смели с полок в магазинах этот кефир. Как выяснили тогда журналисты, молочный напиток, который стоит в холодильнике в резиденции президента, производит в Рязанской области компания «ЭкоВакино».

Ранее стало известно, какую выпечку от подмосковной пекарни «Машенька» ел Путин.