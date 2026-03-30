На часах Путина разглядели интересную деталь

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

На часах Владимира Путина разглядели надпись «Сделано в России»
Кадр из видео/Telegram-канал «ЗАРУБИН»

На часах президента России Владимира Путина разглядели необычную деталь — надпись «Сделано в России». Кадры, где виден аксессуар главы государства, опубликовал в своем Telegram-канале автор информационной службы «Вести» Павел Зарубин.

На кадрах видно, что на циферблате часов главы государства надпись — Made in Russia («Сделано в России»). Бренд изделия не уточняется.

В прошлом году Путин рассказал документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» о том, что не ест в позднее время. Политик признался, кто кефир может выпить на ночь, и отметил, что кисломолочные продукты в его холодильнике произведены в России. Во время съемок президент РФ угостил журналистов кефиром.

После показа фильма россияне смели с полок в магазинах этот кефир. Как выяснили тогда журналисты, молочный напиток, который стоит в холодильнике в резиденции президента, производит в Рязанской области компания «ЭкоВакино».

Ранее стало известно, какую выпечку от подмосковной пекарни «Машенька» ел Путин.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!