Посол Турции рассказал о глобальных последствиях из-за конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке создает угрозу мировым поставкам продовольствия. Об этом заявил посол Турции в РФ Танжу Билгич, передает ТАСС.

«Мы переживаем тяжелые времена, особенно на Ближнем Востоке, что может негативно сказаться на глобальном продовольственном снабжении», — сказал дипломат.

В марте глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд рассказал, что Россия передала Ирану 330 тонн лекарств и другой гуманитарной помощи после начала атак США и Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.