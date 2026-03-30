Путин наградил двух губернаторов

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского главу Саратовской области Романа Бусаргина, а также орденом дружбы — губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Указы опубликованы на официальном портале правовых актов.

«За вклад в социально-экономическое развитие Саратовской области наградить Орденом Александра Невского Бусаргина Романа Викторовича — губернатора Саратовской области», — сказано в документе.

Кобзева, как следует из Указа, наградили за те же заслуги.

Также Путин наградил орденом Дружбы мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова. Кадыров получил награду «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Другим указом глава государства наградил орденом Дружбы депутата Яну Лантратову «за вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить».

На прошлой неделе глава государства вручил премии молодым деятелям культуры. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Ранее Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку семейных традиций на Кавказе.