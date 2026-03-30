Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин наградил двух губернаторов

Путин наградил орденом Александра Невского главу Саратовской области Бусаргина
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского главу Саратовской области Романа Бусаргина, а также орденом дружбы — губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Указы опубликованы на официальном портале правовых актов.

«За вклад в социально-экономическое развитие Саратовской области наградить Орденом Александра Невского Бусаргина Романа Викторовича — губернатора Саратовской области», — сказано в документе.

Кобзева, как следует из Указа, наградили за те же заслуги.

Также Путин наградил орденом Дружбы мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова. Кадыров получил награду «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Другим указом глава государства наградил орденом Дружбы депутата Яну Лантратову «за вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить».

На прошлой неделе глава государства вручил премии молодым деятелям культуры. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Ранее Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку семейных традиций на Кавказе.

 
Теперь вы знаете
Российских школьников захотели ежегодно проверять у психиатра. Что их там ждет и можно ли отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
