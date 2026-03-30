Планировавшая войну в Иране американская нейросеть ошиблась во всех своих сценариях

Аналитик Леонков: ИИ-модель Claude полностью провалилась, планируя войну в Иране
Американская система искусственного интеллекта (ИИ) Claude при планировании военной операции США против Ирана в интересах Пентагона ошиблась во всех своих сценариях развития событий на Ближнем Востоке после начала боевых действий в регионе. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Стартап Claude американской компании Anthropic, который считается одной из сильнейших систем искусственного интеллекта. Американский Пентагон использовал его в планировании этой операции вторжения – то есть нанесение ударов, обезглавливание военно-политического руководства [Ирана], разрушение военной инфраструктуры, создание предпосылок для внутренних беспорядков, цветная революция. Ни один из этих сценариев, которые просчитал искусственный интеллект, не сбылся. Быстрая война на два-три дня, как говорил (президент США Дональд. — «Газета.Ru») Трамп, закончилась длительным военным противостоянием, который истощил ракетные запасы Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул он.

Как добавил Леонков, Америка «явно не просчитала» возможности Ирана перед началом военной операции на Ближнем Востоке. Американская разведка сообщала, что у Ирана было около восьми тысяч баллистических ракет, однако, указал эксперт, есть сведения о том, что Тегеран располагает 20 тысячами таких ракет.

«Провалы разведки, они не способствуют успеху никакой операции», — подытожил военный аналитик.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Иран пригрозил выходом из ДНЯО.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

