Политолог: конфликт на Ближнем Востоке может перейти в более суровую фазу

Политолог Бридже допустил скорую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке
Вероятность урегулирования конфликта на Ближнем Востоке дипломатическим путем существует при наличии вопросов, в которых США и Иран смогут договориться. Однако, наряду с мирным сценарием, можно заметить сигналы, указывающие на то, что война входит в более суровую фазу, сообщил в интервью Tsargrad.tv политолог, востоковед Дмитрий Бридже.

«Если Вашингтон, действительно, перейдет к ударам по иранской гражданской энергетике, конечно же, Тегеран почти наверняка ответит по региональной инфраструктуре, и тогда конфликт выйдет за рамки Израиля и Ирана и затронет весь Персидский залив. Мы уже это наблюдаем, но в дальнейшем масштабы могут быть еще более тревожными», — сказал эксперт.

Сегодня на кону одновременно три вещи: устойчивость энергетического рынка, безопасность критической инфраструктуры и пределы американского силового давления, добавил он.

26 марта президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social сообщил, что приостановил удары американских военных по энергетическим объектам в Иране на 10 дней — до 6 апреля текущего года. По его словам, решение было принято «по просьбе иранского правительства». Хозяин Белого дома добавил, что переговоры Вашингтона и Тегерана «идут очень хорошо», и назвал дезинформацией сведения о прекращении контактов.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, а накануне Иран официально подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи в результате операции США и Израиля. КСИР заявил о начале «самой мощной наступательной операции» в истории страны и пообещал «жесткий, решительный и заставляющий пожалеть» ответ, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США предрекли смену режима из-за участия в конфликте против Ирана.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

