В США предрекли смену режима в стране из-за участия в конфликте против Ирана

Племянница Трампа Мэри предрекла смену режима не Иране, а в США
Племянница американского президента Мэри Трамп заявила, что в результате участия США в конфликте против Ирана у Дональда Трампа получится сменить режим, но не в Иране, а в США. Об этом она заявила в соцсети Х.

Она дополнила свою публикацию призывом: «Нет королям». Это лозунг, который часто используется в антиправительственных митингах против Трампа, а также в мероприятиях, связанных с миграционной политикой в США.

До этого политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с «Ридусом» заявил, что глава Белого дома мечтает выскочить из ближневосточной авантюры, объявив себя победителем.

В Иране американцы рассчитывали ликвидировать режим, однако их план не сработал. При этом неясно, хватит ли США и Израилю боеприпасов для продолжения интенсивных боевых действий, добавил американист.

До этого в Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности в регионе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее племянница Трампа утверждала, что у него может быть болезнь Альцгеймера.

 
