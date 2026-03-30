Песков рассказал о международных контактах Путина 30 марта

Президент России Владимир Путин 30 марта проведет два международных телефонных разговора. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мы ожидаем, что президент проведет два международных телефонных разговора», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что один из этих разговоров состоялся с президентом Сербии Александром Вучичем.

Кроме того, в середине дня Путин встретится с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

30 марта Вучич сообщил, что провел содержательный и конструктивный телефонный разговор с Путиным. По его словам, были достигнуты договоренности о продлении газового контракта на три месяца. Кроме того, главы двух государств обсудили сотрудничество в фармакологии, энергетике и участие россиян в проектах в Сербии.

Российский газ поступает в Сербию через морской газопровод «Турецкий поток», далее транзитом через Турцию и Болгарию. Поставки были продлены в декабре 2025 года, договоренность действовала до конца марта.

