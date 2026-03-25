Политолог: Трамп мечтает выскочить из конфлитка с Ираном

Политолог Дробницкий: Трамп всеми силами пытается выйти из конфликта с Ираном

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с «Ридусом» прокомментировал переданный США Ирану мирный план. По мнению эксперта, глава Белого дома мечтает выскочить из ближневосточной авантюры, объявив себя победителем.

«Я посчитал, что американский президент 12 раз объявлял себя победителем в данном конфликте. Но Израиль будет против быстрого выхода США из боевых действий. Он хочет, чтобы американская армия максимально разрушила Иран. В итоге администрация США оказалась в заложниках быстрого успеха операции 3 января по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро Мороса», — сказал Дробницкий.

В Иране американцы рассчитывали ликвидировать режим, однако их план не сработал. При этом неясно, хватит ли США и Израилю боеприпасов для продолжения интенсивных боевых действий, добавил американист.

Как пишет газета The New York Times, США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. По данным израильского телеканала N12, в документе Вашингтон требует от Тегерана демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ. Взамен Штаты предлагают снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

