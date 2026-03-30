Президент Сербии предрек Европе катастрофу в случае наземной операции США в Иране

Вучич: Европу ждет экономическая катастрофа при наземной операции США в Ирана
Djordje Kojadinovic/Reuters

В Европе начнется величайшая экономическая катастрофа, если США решатся на наземную операцию в Иране. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС.

«Если начнется наземная атака, мир, особенно Европа, столкнется с величайшей катастрофой в своей истории — энергетической и экономической», — сказал он.

По мнению президента Сербии, диалог с Россией мог бы стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке.

До этого сообщалось, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке.

Генерал-лейтенант в отставке и бывший спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил о «твердой убежденности» в необходимости отправки войск на территорию Ирана для захвата острова Харк.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее генерал США предрек провал наземной операции в Иране.

 
