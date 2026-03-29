Генерал США предрек провал наземной операции в Иране

Генерал-майор в отставке Рэнди Маннер в эфире телеканал CNN заявил о провале возможной наземной операции США в Иране.

«Совершенно абсурдно думать, что небольшое количество десантников, которые очень слабо вооружены, а также морские пехотинцы могли бы сделать что-то. <…> Бригада, высадившаяся посреди десятков тысяч вооруженных военных, не выживет», — сказал он.

Маннер рассказал, что США отменили аналогичную операцию в 1979 году, понимая, что иранские войска полностью уничтожат их.

До этого сообщалось, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке.

Генерал-лейтенант в отставке и бывший спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил о «твердой убежденности» в необходимости отправки войск на территорию Ирана для захвата острова Харк.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Иран пригрозил захватом соседних стран.