Литовский журналист заявил, что его страна «растянулась в шпагате» на фоне раскола Запада

Раскол Запада на фоне ближневосточного конфликта наглядно проявился в Литве. Об этом в беседе с Tsargrad.tv рассказал литовский журналист Айнис Петкус. Президент республики Гитанас Науседа, по его словам, всерьез обсуждает варианты поддержки американской кампании против Ирана, в то время как министр обороны Робертас Каунас, являющийся приверженцем политики Лондона, выступает за продолжение помощи Украине.

«Он говорит, что мы, мол, готовимся только помогать Украине и работать только против России. А президент Науседа со своими министрами говорит: «Не-не, мы поплывем туда — заниматься глобальными вещами и помогать Трампу». Понимаете, то есть вот это расхождение сейчас вытягивает Литву в такой некий шпагат», — сказал Петкус.

При этом он констатировал, что Украина до начала военной операции США и Израиля против Ирана была глобальной точкой. Однако сейчас, на фоне происходящего на Ближнем Востоке, она стала локальной.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, а накануне Иран официально подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи в результате операции США и Израиля. КСИР заявил о начале «самой мощной наступательной операции» в истории страны и пообещал «жесткий, решительный и заставляющий пожалеть» ответ, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

