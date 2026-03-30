Запад разобщен из-за конфликта на Ближнем Востоке. США сконцентрировали почти все усилия на войне с Ираном, а другой центр силы — Лондон — считает, что важно продолжать усиливать давление на Москву. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил журналист из Литвы Айнис Петкус.

Он отметил, что ярым приверженцем британского внешнеполитического курса является верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Она сейчас орет, что надо поддерживать только Украину, что вся Европа должна это делать. То есть надо понять, что Украина была глобальной точкой. Потому что война против России — это был глобальный механизм, это была часть глобальной архитектуры. Но сейчас она стала локальной», — сказал Петкус.

Интересы разных западных центров, таким образом, «схлестнулись», добавил он.

27 марта президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в НАТО произошел раскол.

До этого американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором рассказал, что Соединенные Штаты в рамках операции против Ирана не получили ничего от НАТО. Как отметил хозяин Белого дома, Вашингтон на самом деле не нуждается в помощи Североатлантического альянса. Однако он никогда не забудет поступка союзников, предупредил глава государства.

