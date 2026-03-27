Президент Финляндии признал раскол в НАТО

Стубб: НАТО раскололось на либеральный Север и США, ориентированные на сделки

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в НАТО произошел раскол. Глава государства прокомментировал ситуацию в ходе интервью для газеты Politico.

«Вероятно, мы наблюдаем не разрыв, а раскол в трансатлантическом партнерстве. Глобальный Север берет на себя роль защитника либерального мирового порядка, в то время как глобальный Запад становится США, которые в большей степени ориентированы на сделки», — рассказал финский лидер.

Также он высказался об американо-израильской военной операции против Ирана. По словам Стубба, европейские политики не обязаны объединяться и оказывать помощь США на Ближнем Востоке.

«Иран — это не моя война, моя война — это Украина», — подчеркнул президент.

26 марта американский лидер в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором заявил, что Соединенные Штаты в рамках операции против Ирана не получили ничего от НАТО. Как отметил хозяин Белого дома, Вашингтон на самом деле не нуждается в помощи Североатлантического альянса. Однако он никогда не забудет поступка НАТО, предупредил глава государства.

Ранее в США заявили, что могут выйти из НАТО без одобрения конгресса.