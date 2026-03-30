В Кремле прокомментировали переговоры по продлению газового контракта с Сербией

В Кремле посоветовали дождаться официальной информации от РФ по продлению газового контракта с Сербией. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дождитесь. Могу подтвердить, что один из телефон разговоров был с Вучичем», — отметил представитель Кремля.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и обсудил многие темы и договорился о продлении договора на поставки газа на три месяца по наиболее благоприятным ценам

20 марта во время официального визита главы Минэкономразвития РФ в Белград президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на скорый телефонный разговор с Владимиром Путиным для окончательного утверждения газовых договоренностей. По словам сербского лидера, этот контакт станет решающим в формировании нового долгосрочного контракта.

На данный момент Сербия получает около 10 млн кубометров российского газа в сутки, что в сочетании с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью покрывает внутренние потребности страны в преддверии завершения текущего контракта, срок действия которого истекает 31 марта.

Ранее Вучич предупредил Европу о последствиях отказа от российской нефти.