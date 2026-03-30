Кремль выразил поддержку Кубе на фоне энергетической блокады

Песков: Россия не может оставаться безучастной к энергопроблемам Кубы
Россия не может оставаться безучастной к энергетическим проблемам Кубы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В том отчаянном положении, в котором сейчас оказались кубинцы, это, конечно, не может оставлять нас безучастными, поэтому мы продолжим работать над этой темой», — сказал он.

До этого стало известно, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу.

С 9 января Куба не получала поставок нефти, в связи с чем испытывает острую нехватку топлива. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены из-за давления Вашингтона.

В феврале президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее на Кубе рассказали о последствиях энергетической блокады.

 
