Украина продолжит переговоры со странами Ближнего Востока

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров остался на Ближнем Востоке, чтобы провести еще несколько встреч с представителями стран региона. Об этом сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы были в Саудовской Аравии, мы были в Объединенных Арабских Эмиратах, также мы были в Катаре, в Иордании и контактировали с другими государствами. Сейчас еще остался секретарь Совета национальной безопасности и обороны. У нас будут встречи еще с несколькими представителями», — сказал Зеленский.

Визиты Зеленского на Ближний Восток начались после того, как США попросили Украину помочь защитить военные базы в регионе от ударов Ирана. По словам президента, к Киеву также обратились Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт. На этой неделе украинский лидер уже побывал в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Катаре. По итогам переговоров Украина, в частности, договорилась с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, с Катаром подписали соглашение о совместных проектах, создании общих производств и технологическом партнерстве.

Также Зеленский сообщил, что во время визита на Ближний Восток договорился об обеспечении Украины дизельным топливом минимум на год.

Ранее Зеленский раскрыл негативное последствие войны в Иране для Украины.