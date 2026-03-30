Появилось фото британского дипломата, обвиненного в шпионаже

ЦОС ФСБ РФ

ФСБ распространила фотографию второго секретаря посольства Великобритании в Москве Янса Ван Ренсбурга, лишенного аккредитации. Снимок опубликовал Telegram-канал «112».

По данным ведомства, дипломат лишен аккредитации за разведывательно-подрывную деятельность. Ему предписано покинуть Россию в течение двух недель.

В ФСБ заявили, что в ходе контрразведывательной работы выявили незаявленное разведывательное присутствие Великобритании под прикрытием посольства в Москве.

Также, как сообщили в службе, при получении разрешения на въезд в Россию дипломат указал недостоверные сведения, чем нарушил законодательство.

Кроме того, по данным ФСБ, были выявлены признаки его участия в разведывательной деятельности, угрожающей безопасности России, а также попытки получить чувствительную информацию в экономической сфере.

Утром 30 марта также стало известно, что временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия прибыла в российский МИД на Смоленской площади.

Ранее в Москве выявили британского сотрудника спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, работавшего под прикрытием.

 
