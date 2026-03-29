В Иране заявили об аннулировании ВНЖ для иранцев в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) аннулировали все виды на жительство (ВНЖ), включая «золотые визы», для всех граждан Ирана на фоне обострения конфликта в регионе. Об этом сообщило издание Tehran Times.

В материале говорится, что ОАЭ также заблокировали иранские активы на сумму около $530 млрд.

Официального подтверждения этой информации от эмиратских властей пока нет.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ. В частности, 28 марта сообщалось, что воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана нанесли мощный урон двум убежищам американской армии в Дубае, где находились более 500 военнослужащих.

В начале месяца стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность заморозки размещенных в стране иранских активов.

Ранее сообщалось, что Дубай из-за военных действий стал городом-призраком.