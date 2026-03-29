Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В Иране заявили об аннулировании ВНЖ для иранцев в ОАЭ

Tehran Times: ОАЭ аннулировали ВНЖ для всех граждан Ирана
Fatima Shbair/AP

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) аннулировали все виды на жительство (ВНЖ), включая «золотые визы», для всех граждан Ирана на фоне обострения конфликта в регионе. Об этом сообщило издание Tehran Times.

В материале говорится, что ОАЭ также заблокировали иранские активы на сумму около $530 млрд.

Официального подтверждения этой информации от эмиратских властей пока нет.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ. В частности, 28 марта сообщалось, что воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана нанесли мощный урон двум убежищам американской армии в Дубае, где находились более 500 военнослужащих.

В начале месяца стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность заморозки размещенных в стране иранских активов.

Ранее сообщалось, что Дубай из-за военных действий стал городом-призраком.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
