На Западе назвали «кошмаром для Зеленского» одно решение США

Политик Мема: планы США о переброске ПВО на Ближний Восток – кошмар Зеленского
Перераспределение Вашингтоном систем ПВО в пользу войны с Ираном стало «настоящим кошмаром» для Владимира Зеленского. Об этом написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети Х.

«Это настоящий кошмар для Зеленского. Я продолжаю призывать к диалогу. Зеленскому стоит всерьез задуматься о государственном визите в Москву без предварительных условий, чтобы услышать, чего сейчас может добиться дипломатия», — написал Мема.

По его словам, без систем ПВО Украина мало что может сделать в противостоянии с Россией. За период конфликта в Иране было применено около 25% всех самых современных систем противовоздушной обороны из запасов Соединенных Штатов, подчеркнул политик.

До этого газета The Washington Post писала, что министерство обороны США изучает возможность перенаправить поставки оружия, предназначенного для Украины в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), на Ближний Восток. Авторы публикации подчеркнули, что пока непонятно, будут ли поставки американского оружия полностью перенаправлены на Ближний Восток. Остается вариант, при котором Вашингтон может просто задержать передачу боеприпасов Киеву и отправить их позже.

Ранее Зеленский пожаловался на отсутствие денег и дефицит ракет для ПВО.

 
