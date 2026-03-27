Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Рубио оценил возможность передачи на Ближний Восток оружия, предназначенного для Киева

Alex Brandon/AP

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что предназначавшееся для Украины оружие будет перенаправлено на Ближний Восток. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

Он подчеркнул, что пока этого не произошло, но в будущем может произойти.

Рубио отметил, что это американское оружие. Он добавил, что в случае военной нужды, будь то с целью пополнения запасов или выполнения задач в национальных интересах, США всегда будут на первом месте, если речь идет об американском оборудовании.

Госсекретарь заключил, что на данный момент поставки оружия Украине не прерывались.

Накануне газета The Washington Post (WP), сославшись на источники, сообщила, что министерство обороны США изучает возможность перенаправить поставки оружия, предназначенного для Украины в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), на Ближний Восток. По данным издания, американские военнослужащие в ходе операции против Ирана столкнулись с нехваткой некоторых видов боеприпасов.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!