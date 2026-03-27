Рубио оценил возможность передачи на Ближний Восток оружия, предназначенного для Киева

Рубио допустил, что США перенаправят оружие для Украины на Ближний Восток

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что предназначавшееся для Украины оружие будет перенаправлено на Ближний Восток. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

Он подчеркнул, что пока этого не произошло, но в будущем может произойти.

Рубио отметил, что это американское оружие. Он добавил, что в случае военной нужды, будь то с целью пополнения запасов или выполнения задач в национальных интересах, США всегда будут на первом месте, если речь идет об американском оборудовании.

Госсекретарь заключил, что на данный момент поставки оружия Украине не прерывались.

Накануне газета The Washington Post (WP), сославшись на источники, сообщила, что министерство обороны США изучает возможность перенаправить поставки оружия, предназначенного для Украины в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), на Ближний Восток. По данным издания, американские военнослужащие в ходе операции против Ирана столкнулись с нехваткой некоторых видов боеприпасов.

