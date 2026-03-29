«Были соперниками»: впервые обнародовано откровение Путина о Говорухине

Путин: Говорухин был бы хорошим президентом, победив на выборах в 2000 году
Алексей Даничев/РИА Новости

Россия была бы в надежных руках, если бы режиссер Станислав Говорухин победил на выборах президента в 2000 году. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на праздновании 80-летия Говорухина в 2016 году, видео опубликовал журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Напомню, что в 2000 году мы со Станиславом Сергеевичем были соперниками на выборах президента Российской Федерации», — с улыбкой напомнил тогда Путин.

Глава государства отметил, что из Говорухина получился бы хороший президент, несмотря на отсутствие у него административного опыта. Путин указал, что у режиссера было главное — «порядочность, ответственность, характер и любовь к Отечеству».

До этого Путин признался, что знакомство с Говорухиным было для него большой честью. Президент вспомнил, что в 2011 и 2012 годах режиссер возглавил его избирательный штаб, за что он ему очень благодарен. Путин подчеркнул, что поддержка такого авторитетного человека многое значила для него.

29 марта 2026 года Станиславу Говорухину могло бы исполниться 90 лет. Среди его наиболее известных работ – фильмы «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль» и «Ворошиловский стрелок».

Ранее фильм Говорухина возглавил список любимых у россиян.

 
Бей, беги, замри. Как вами управляют древние реакции и мешают жить
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

