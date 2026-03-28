Путин рассказал, что поддержка Станислава Говорухина многое значила для него

Путин: поддержка Говорухина была для меня большой честью
Президент Владимир Путин поделился своими воспоминаниями о поддержке, оказанной ему режиссером Станиславом Говорухиным. Отрывок из документального фильма «Народный избранник. Говорухину 90 лет» был продемонстрирован в эфире информационной службы «Вести».

На кадрах, снятых в кремлевском кабинете, Путин рассказывает, насколько важным для него было знакомство с известным кинорежиссёром.

«Для меня это было большой честью. Возглавил избирательный штаб в 2011 и 2012 годах. Неожиданное было для меня с его стороны решение. Я ему очень благодарен до сих пор. Потому что поддержка такого авторитетного человека многое значила для меня», – подчеркнул президент.

Путин добавил, что в процессе общения он открыл для себя новые грани личности Говорухина.

«Станислав Сергеевич оказался настоящим патриотом нашей страны. Он был абсолютно бескорыстным и преданным России», – сказал Путин.

Станислав Говорухин (1936-2018) – выдающийся российский режиссёр, сценарист и политический деятель, удостоенный звания народного артиста РФ. Среди его наиболее известных работ – фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль» и «Ворошиловский стрелок». Он также является автором сценариев к картинам «Русский бунт» и «В июне 41-го». Говорухин был депутатом Государственной Думы с 1993 по 2018 год, а также занимал пост председателя комитета Госдумы по культуре.

Ранее Володин назвал режиссера Говорухина государственным деятелем.

 
