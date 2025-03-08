Россияне назвали любимый фильм о женщинах

Россияне назвали любимый отечественный фильм о женщинах — им оказалась картина Станислава Говорухина «Благословите женщину». Результаты голосования зрителей телеканала «Русский роман» приводит ТАСС.

Опрос проводил накануне Международного женского дня канал «Русский роман». За «Благословите женщину» проголосовали 33% респондентов.

Фильм стал дебютной работой Светланы Ходченковой — она сыграла жену командира Красной армии Веру. Лента получила премию фестиваля «Кино-Ялта» «За создание женского образа в отечественном кинематографе», актриса Инна Чурикова, также сыгравшая в картине, получила награду «Ника» за лучшую роль второго плана.

На втором месте оказалась новогодняя картина «Приходи на меня посмотреть» по мотивам пьесы Надежды Птушкиной, единственная режиссерская работа Олега Янковского. На третьей строчке — «Артистка» Станислава Говорухина с Евгенией Добровольской, Марией Ароновой, Дмитрием Певцовым.

Четвертое место заняла романтическая комедия «Мужчина в моей голове» Алексея Пиманова, пятое — фильм Георгия Данелии «Настя» по повести Александра Володина. Популярными среди зрителей оказались фильмы «Питер FM», «Я худею» и «Снежный ангел».

Международный женский день — праздник, который отмечается ежегодно 8 марта в ряде государств и стран мира. Этот праздник появился в знак солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию.

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