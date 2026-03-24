Европе предрекли проблемы в экономике при продолжении войны на Ближнем Востоке

Великобритания и Европа столкнутся с проблемами в экономике из-за подорожания газа. Топливо будет расти в цене в случае продолжения войны на Ближнем Востоке. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Чем дольше сохраняются ограничения в районе Ормузского пролива, тем выше вероятность дальнейшего роста цен как на газ, так и на нефть. При этом завершение отопительного сезона в Европе лишь временно снижает текущее потребление, но не снимает главной проблемы: странам региона все равно придется активно закупать газ для заполнения хранилищ перед следующей зимой. Именно это будет поддерживать высокие цены на протяжении всего 2026 года. Если сейчас европейские страны сократят закупки в расчете дождаться снижения стоимости, позже им придется в сжатые сроки покупать еще большие объемы. Это может вновь разогнать спрос и спровоцировать новый виток подорожания», — отметил Юшков.

По его словам, высокая стоимость газа бьет не только по коммунальным платежам и расходам на отопление, но и по промышленности. Дорогие энергоресурсы закладываются в цену конечной продукции, из-за чего европейские товары становятся менее конкурентоспособными по сравнению с продукцией из США и Азии, сказал Юшков.

По его словам, к концу отопительного сезона низкий уровень газа в подземных хранилищах сам по себе не является чем-то необычным. Однако нынешняя зима оказалась холоднее нескольких предыдущих, поэтому отбор газа в Европе был высоким, уточнил Юшков. На этом фоне Британия выглядит более уязвимой, поскольку у нее меньше возможностей быстро компенсировать нехватку за счет соседей, чем у стран континентальной Европы, предупредил эксперт.

Он пояснил, что проблема сейчас носит прежде всего не физический, а экономический характер.

«Газ на рынке есть, но он становится слишком дорогим. Это связано в том числе с ситуацией на мировом рынке СПГ: если в Азии возникает дефицит и цены растут, поставщики перенаправляют туда газовозы, а Европе приходится повышать цену, чтобы удержать объемы у себя», — заключил Юшков.

