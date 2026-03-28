Евросоюз откровенно вмешивается во внутренние дела Венгрии, стремясь подавить ее суверенитет и свободу. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.

«Распоясавшийся Евросоюз без стеснений вмешивается во внутренние дела суверенных государств, запугивая и угрожая суверенной Венгрии, стремясь любой ценой удушить ее права и свободу», — заявил депутат от Крыма.

Вопреки давлению извне венгерский народ во главе с Орбаном «обязательно сдюжит», выразил уверенность Шеремет. Депутат также назвал Евросоюз «фашиствующим междусобойчиком».

Так парламентарий прокомментировал признание европейских дипломатов в том, что они рассчитывают на поражение партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля.

Сам Орбан неоднократно заявлял о сговоре Европы с Украиной с целью отстранить его от власти. Главной причиной претензий к нему со стороны Брюсселя стала блокировка выделения крупного кредита для Киева. Украинский президент Владимир Зеленский на фоне этого открыто пожелал венгерскому премьеру поражения на выборах.

Ранее Орбана назвали врагом Европы.