Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме обвинили «распоясавшийся Евросоюз» в желании подавить суверенитет Венгрии

Депутат Шеремет: ЕС откровенно вмешивается во внутренние дела Венгрии
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Евросоюз откровенно вмешивается во внутренние дела Венгрии, стремясь подавить ее суверенитет и свободу. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.

«Распоясавшийся Евросоюз без стеснений вмешивается во внутренние дела суверенных государств, запугивая и угрожая суверенной Венгрии, стремясь любой ценой удушить ее права и свободу», — заявил депутат от Крыма.

Вопреки давлению извне венгерский народ во главе с Орбаном «обязательно сдюжит», выразил уверенность Шеремет. Депутат также назвал Евросоюз «фашиствующим междусобойчиком».

Так парламентарий прокомментировал признание европейских дипломатов в том, что они рассчитывают на поражение партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля.

Сам Орбан неоднократно заявлял о сговоре Европы с Украиной с целью отстранить его от власти. Главной причиной претензий к нему со стороны Брюсселя стала блокировка выделения крупного кредита для Киева. Украинский президент Владимир Зеленский на фоне этого открыто пожелал венгерскому премьеру поражения на выборах.

Ранее Орбана назвали врагом Европы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
