Путин предупредил противников о последствиях применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии ФСБ заявил, что противник понимает последствия использования ядерного компонента против РФ. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Вот уже в СМИ пошло: их попытки или намерения использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», — сказал глава государства.

По словам Путина, противники России «не брезгуют никакими средствами» в рамках борьбы с ней, в том числе возможной передачей ядерного оружия. Он отметил, что страны Запада пытаются сорвать мирный переговорный процесс по Украине и делают для этого все.

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.

По информации российской разведки, Париж и Лондон понимают, что Киев не может одержать победу в конфликте с Москвой, поэтому хотят, чтобы у Украины появилось ядерное оружие. При этом, как сообщает СВР, Великобритания и Франция хотят реализовать это таким образом, чтобы появление ядерного вооружения стало якобы результатом разработок самих украинцев.

Ранее в Кремле предупредили о последствиях размещения ядерного оружия в Эстонии.