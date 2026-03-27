В США пришли к неутешительным выводам о ситуации в Иране: «Проигрываем войну»

Сенатор Моултон: Трамп проигрывает войну в Иране и умоляет Китай о помощи
Член палаты представителей США от Демократической партии Сет Моултон в эфире CNN заявил, что президент Дональд Трамп проигрывает развязанную войну в Иране и вынужден обращаться к Китаю за помощью в разблокировании Ормузского пролива.

«По всей видимости, сейчас их [администрации США] главная цель — вновь открыть Ормузский пролив, который, давайте будем откровенны, был открыт еще до того, как Трамп начал эту войну по собственному желанию. Так что реальность такова, что в данный момент мы проигрываем эту войну», — сказал Моултон.

По его словам, если бы Трамп мог остановить войну «сегодня вечером», ему бы пришлось вести переговоры с Ираном об открытии «закрытого им пролива».

«Именно поэтому он умоляет, он умоляет нашего главного противника, Китайскую Народную Республику, Коммунистическую партию Китая, прийти и выручить его, чтобы открыть этот пролив», — заявил политик.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России назвали три сценария наземной операции США против Ирана.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

