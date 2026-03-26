Уганда пригрозила Ирану войной

Генерал Кайнеругаба: Уганда присоединится к войне с Ираном при угрозе Израилю

Уганда может присоединиться к военному конфликту против Ирана при угрозе Израилю. Об этом заявил командующий армией страны генерал Мухузи Кайнеругаба на странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Уганда хочет, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась «прямо сейчас».

«Мир устал от нее. Но любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну на стороне Израиля», — указал Кайнеругаба.

25 марта сообщалось, что Иран пригрозил захватом территорий Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в случае начала сухопутной операции США. Совет по обороне Ирана также объявил о планах тотального минирования Персидского залива в случае любого посягательства на побережье или острова.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

