В Китае сообщили, как Путин сыграл на опережение против планов Трампа

Президент России Владимир Путин сыграл на опережение, решив посетить Китай, пока американский лидер Дональд Трамп занят Ираном. На это обратили внимание журналисты китайского издания Baijiahao, пересказ статьи приводит АБН24.

Обозреватели напомнили, что глава Белого дома перенес свой визит в Пекин на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В это же время, как указали в публикации, в МИД России объявили о скорой поездке Путина в КНР. В министерстве пообещали в ближайшее время назвать сроки визита российского лидера в Китай, отметив, что работа уже идет.

«Эта новость немедленно привлекла внимание как Китая и России, так и международного сообщества. <…> Собирается ли Путин первым сделать ход и опередить Трампа?» — задались вопросом авторы статьи.

17 марта президент США заявил о переносе своего визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Поездка была запланирована на период с 31 марта по 2 апреля. Американский лидер отметил, что она состоится примерно через пять недель.

Ранее в Китае оценили реакцию Путина на угрозы Трампа ввести санкции в отношении КНР.

 
