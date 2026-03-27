Глава МИД Украины встретился с Рубио

Глава МИД Украины Сибига обсудил с Рубио конфликты на Украине и Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которой стороны обсудили мирные переговоры с Россией и конфликт на Ближнем Востоке. Публикация появилась на странице главы внешнеполитического ведомства республики на странице в соцсети Х.

Сибига высоко оценил роль США в продвижении мирных усилий. В то же время он заметил, что предложения Украины «реалистичны и выполнимы».

«Давление на Россию — ключевой фактор, который заставит Москву прекратить войну. Мы также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Украина считает, что режимы в Москве и Тегеране действуют сообща, чтобы затянуть войну. И они оба должны противостоять консолидированному давлению», — написал министр.

25 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хотел бы встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для заключения сделки по урегулированию конфликта. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контакты России и США по вопросу урегулирования продолжаются.

24 марта один из членов правящей партии «Слуга народа» рассказал «Украинской правде», что переговоры по урегулированию украинского конфликта, скорее всего, будут поставлены на длительную паузу. Также издание писало, что США на переговорах требуют от Украины вывести войска с территории Донбасса и предлагают взамен построить в стране «рай» и дать Киеву «реальные» гарантии безопасности.

Ранее Зеленский заявил о готовности обсуждать мир «на уровне лидеров».

 
«Выгребли все»: медики говорят о нехватке вакцин от клещевого энцефалита. Что происходит
