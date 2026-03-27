В США начались переговоры с участием депутатов Госдумы

Журова заявила о начале переговоров с участием депутатов Госдумы в США

В США начались переговоры с участием депутатов Государственной думы. Об этом РИА Новости сообщила член российской делегации, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Встречи уже начались», — сказала она.

27 марта проходит второй день переговоров.

До этого вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР) заявил, что начало переговоров российской парламентской делегации с американскими коллегами прошло замечательно. Первая встреча депутатов Госдумы РФ с представителями конгресса США состоялась 26 марта. Переговоры прошли в Институте мира в Вашингтоне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российские парламентарии перед поездкой получили основные установки от главы государства Владимира Путина. Представитель Кремля выразил надежду, что встреча внесет вклад в «дело реанимации» двустороннего общения Москвы и Вашингтона.

Ранее в МИД РФ рассказали о поисках путей налаживания отношений с США.