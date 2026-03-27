Президент Польши амнистировал воюющих за Украину наемников

Глава Польши Навроцкий подписал указ об амнистии воюющих в ВСУ наемников-поляков
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об амнистии для граждан республики, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Об этом в соцсети X сообщил его пресс-секретарь Рафал Леськевич.

Закон, принятый Сеймом (нижней палатой польского парламента) в середине февраля, вступит в силу через три месяца после подписания президентом — такая поправка была внесена правящей Гражданской коалицией, чтобы амнистия охватила как можно больше поляков, воюющих в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Одновременно парламент отклонил поправку ультраправого объединения «Конфедерация», предлагавшую признать недействительной присягу, принесенную польскими гражданами Украине.

До принятия закона за наемничество в Польше предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Однако, как писала газета Rzeczpospolita со ссылкой на депутата Сейма от Гражданской коалиции Павла Суского, по факту прокуратура все равно не преследовала воюющих за ВСУ поляков.

Российские бойцы, комментируя участие польских наемников в боевых действиях на Украине, отмечали, что при попадании в плен они сразу же выдают все известные им сведения о позициях ВСУ, численности личного состава и т.п.

Ранее посол России обвинил Польшу в том, что она покрывает наемников.

 
