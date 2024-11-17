Власти Польши нарушают свое же законодательство своего же государства, предусматривающее уголовную ответственность за наемничество. Об этом в беседе с «Известиями» заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Он обратил внимание, что Минобороны России периодически обнародует информацию об иностранных наемниках из разных стран, воюющих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Что касается польских властей и в целом польского информационного пространства, то здесь эта тема под негласным запретом», — сказал дипломат.

Он отметил, что польское законодательство запрещает участие польских граждан в иностранных вооруженных формированиях в боевых действиях за пределами территории Польши без разрешения властей республики.

«Де-факто на это здесь закрывают глаза», — добавил Андреев.

28 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что граждане Польши, служащие в составе украинской армии, воюют не за Украину, а за восстановление польской власти на ее территориях.

Ранее российские военные рассказали, какие бойцы ВСУ оказывают наибольшее сопротивление.