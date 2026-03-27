Украинские войска атаковали Донецк турбореактивными дронами

Украинские войска атаковали Донецк турбореактивными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале штаба обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«Донецк под атакой турбореактивных дронов противника», — сказано в сообщении.

Штаб призвал жителей уйти с улиц. Там указали, что в настоящее время дроны подавляются огнем и средствами противовоздушной обороны.

26 марта администрация Горностаевского округа сообщила, что украинские БПЛА в ходе атаки на Херсонскую область повредили Братолюбовский элеватор, который считается одним из крупнейших в Европе.

Также российское оборонное ведомство сообщило, что ВС России в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам РФ в период с 21 по 27 марта нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, российские военные поразили места изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал село во время визита губернатора.