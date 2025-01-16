В России оценили необходимость новой мобилизации

Депутат Картаполов заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации в РФ

В настоящее время в России нет необходимости в новой мобилизации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит ТАСС.

«Естественно, на сегодня никакой необходимости в новой волне мобилизации нет», — заявил парламентарий.

Картаполов подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию, она проводится успешно, российские войска каждый день продвигаются на десятках направлений фронта.

Среди прочего депутат указал, что Вооруженные силы РФ полностью обеспечивают группировки в зоне спецоперации на Украине всем необходимым, в том числе личным составом.

До этого первый заместитель Картаполова в оборонном комитете Госдумы Андрей Журавлев в беседе с сетевым изданием »Абзац» заявил о необходимости готовить мужское население к защите страны. Ряд СМИ интерпретировал это как заявление о новой волне мобилизации.

Картаполов отметил, что его заместитель имел в виду, что следует готовиться к тому, что может быть в будущем. Глава комитета ГД по обороне подчеркнул, что в будущем может быть все, что угодно.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотни россиян на ежедневной основе подписывают контракты с Министерством обороны РФ, проходят курсы, после чего отправляются в зону спецоперации.

Ранее Володин предрек обсуждение мобилизации 16-летних на Украине.