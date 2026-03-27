В Эстонии объяснили отказ сбивать залетевший БПЛА нежеланием войны с Россией

Эстония не стала сбивать БПЛА, оказавшийся в ее воздушном пространстве, чтобы избежать конфликта с Россией. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Ханно Певкур, чьи слова приводит Postimees.

По его словам, у Эстонии, утверждающей, что беспилотник летел со стороны России, «нет желания» давать повода Москве сказать, что именно Таллин «начал войну».

Инцидент с БПЛА произошел в ночь на 25 марта в 03:43 по местному времени (04:43 мск). Он попал в трубу эстонской электростанции в Аувере.

При этом генеральный директор Полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон признал, что дрон был запущен Украиной. Он предположил, что на дрон могло быть оказано техническое воздействие в российском воздушном пространстве, в связи с чем он сбился с курса и упал на территории Эстонии.

24 марта похожий инцидент произошел в Литве. По словам премьер-министра республики Инги Ругинене, украинский дрон «заблудился» и оказался в воздушном пространстве Литвы. Как сообщил спикер Вооруженных сил республики майор Гинтавтаус Цюнис, дрон не видели радары и не заметили пограничники, так как он летел на низкой высоте — до 300 метров.

