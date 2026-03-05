Литва предложила помощь США в войне с Ираном

Глава Генштаба ВС Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил о готовности страны оказать помощь США в войне против Ирана. Об этом сообщает LRT.

Он поддержал решение Израиля и США атаковать Иран, назвав его «своевременным». Военный полагает, что Тегеран был угрозой, которая укрепилась и начала доминировать на Ближнем Востоке, поэтому ее нужно «подавить».

Вайкшнорас отметил, что Литва могла бы помочь США в операциях против Ирана, предоставив свою территорию.

«Я думаю, что [помощь] может быть не только военными мерами. Это могут быть дипломатические, экономические, информационные [меры], в зависимости от потребности. Это может быть поддержка, это может быть предоставление нашей территории для бомбардировщиков и истребителей, потому что некоторые страны отказались, и мы знаем, какие именно. Я бы сказал, что это вопрос высокой дипломатии и решений правительства и лидеров. Армия поддержала бы это, если бы это было политическим решением Литвы», – заявил он.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

