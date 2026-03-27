США говорят о желании приобрести трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью France TV, текст которого приводится на сайте ведомства.

«Северные потоки», которые взорвали украинские диверсанты при очевидной поддержке западных спецслужб. <...> США сейчас тоже говорят, что хотят «Северные потоки» забрать себе», — сказал Лавров.

Он отметил, что ранее против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть» были введены санкции, и «весь их зарубежный бизнес сейчас подвергается попытке рейдерского захвата». Глава МИД добавил, что это говорит о том, что не Россия использует свои действия на международной арене для того, чтобы попытаться извлечь незаконную выгоду.

До этого экс-советник президента США Джордж Пападопулос заявил, что Соединенные Штаты проявляют интерес к инвестициям в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее в Евросовете упрекнули ФРГ из-за сотрудничества с Россией по «Северному потоку».