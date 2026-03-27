В ЕК рассказали о работе по отказу от российской атомной энергетики

Еврокомиссия продолжает работу над предложением об отказе от атомной энергетики России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЕК.

«Комиссия работает над предложением о поэтапном отказе от российской атомной энергетики. Работа продолжается», — заявили в Еврокомиссии.

До этого ЕК отложила введение запрета на поставки нефти из РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке и раскола внутри блока. Изначально представить его должны были 15 апреля, однако затем вопрос исчез из повестки.

Агентство Reuters сообщало, что отсрочка не равносильна отмене, а представление инициативы перенесли из-за «текущих геополитических событий». Против эмбарго выступают Венгрия и Словакия, которые обвиняют Украину в блокаде «Дружбы» и в ответ не одобряют новые санкции в отношении России и выделение Киеву кредита от ЕС.

Позднее сенатор Алексей Пушков заявил, что Еврокомиссия отложила введение запрета на поставки нефти из России из-за страха перед усилением топливного кризиса и решения Соединенных Штатов приостановить часть санкций против России.

Ранее Захарова предрекла Европе блэкаут из-за «флэшмоба» с отказом от российской нефти.

 
